تراجع بورصة أبوظبى للجلسة الثالثة على التوالى.. وتخسر 500 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسراً 1.017 نقطة ليغلق عند مستوى 4331.265 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 500 مليون درهم ليغلق عند مستوى 486.78 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 37.4 مليون سهم، بقيمة 142.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1477 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.73%، 0.44%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 6.69%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.27%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.15%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.74%، ثم سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.24%، ثم سهم شركة الخليج الاستثمارية بنسبة 1.82%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 48.6 مليون درهم.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحاً 1.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.850 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 366 صفقة لعدد 35 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 8 أسهم على رأسها "الحسن الهندسية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.44%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 5.26%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.85%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 2.84%.