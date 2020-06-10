اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:46 م
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة.
 

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