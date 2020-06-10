اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:56 م
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تراجع إنتاج السيارات فى تركيا بنسبة 54% خلال شهر مايو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:03 م
تراجع إنتاج السيارات فى تركيا بنسبة 54% خلال شهر مايو أردوغان
كتب:محمد إسماعيل

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قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن تركيا شهدت تراجعا فى إنتاج السيارات بنسبة 54 فى المئة، خلال شهر مايو الماضى، مقارنة مع العام الماضى. وأشارت الصحيفة إلى أن إحصاءات الإنتاج والصادرات الخاصة بجمعية صناعة السيارات والسوق الخاص بشهر مايو والأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى، تشير إلى انخفاض الإنتاج والصادرات إلى النصف تقريبا مقارنة بالعام السابق.
 
وفي مايو من عام 2019 تم إنتاج 136 ألفا و513 سيارة، غير أن هذه النسبة انخفضت بنحو 54 في المئة في الشهر نفسه من العام الجاري لتسجل 63 ألف و145 سيارة.
 
وسجلت السيارات أيضا تراجعًا في صادرتها بنحو 60 في المئة لتسجل 31 ألفا و846 سيارة وفي مايو المنصرم تقلص سوق السيارات في تركيا بنحو 7.6 في المئة وإجمالا شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجع إنتاج السيارات باستثناء الجرارات الزراعية بنحو 34 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 415 ألفا و454 سيارة.
 
وتراجعت صادرات السيارات من حيث العدد بنحو 38 في المئة لتسجل 331 ألفا و391 سيارة، وبلغ معدل الطاقة الانتاجية في صناعة السيارات نحو 50 في المئة.
 

تركيا

صناعة السيارات فى تركيا

تراجع صناعة السيارات فى تركيا

انقرة

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