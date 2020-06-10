تراجع أسهم البنك التجاري وحديد عز و"القلعة" يهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 10957 نقطة، بضغوط تراجع معظم أسهم المؤشر على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، حديد عز، السويدي إليكتريك، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1635 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12567 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4187 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1282 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 668 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، 3116 سهم، 520 ألف سهم، 278.8 ألف سهم، 68 ألف سهم، 84 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 10 ملايين سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2.6 مليون سهم.

وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الرزاعية، السويس للأسمنت، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المهندس للتأمين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية.