تحرير 753 محضرا للمخالفين خلال حملات على مخابز وأسواق ومستودعات الغاز بدمياط

كما تم تحرير 246 محضر للمخابز لوجود مخالفات متعددة جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة وكذا العمل بدون ترخيص بالإضافة إلى تحرير 467 محضر للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية وبيع بأزيد من الأسعار المقررة،أما فيما يخص المواد البترولية فقد تم تحرير 40 محضر لعدم الاعلان عن أسعار الغاز.

وتستمر جهود المديرية للتأكد من الانضباط والالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للسلع المختلفة و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المخالفات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة جميع الممارسات الاحتكارية التى يرتكبها بعض التجار خلال الفترة الحالية وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.