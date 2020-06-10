تحرير 70 محضر تموينى فى حملة مكبرة على الأسواق بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء عن تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسعار والمخالفات التموينية بالأسواق ومنافذ البيع، ومطاعم الأغذية بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة.

وقال صلاح السيد مدير المديرية ، في بيان صحفي، اليوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضرًا ومخالفة تموينية، خلال أسبوع بواقع 10 محاضر للبيع أكثر من التسعيرة المحددة، و7 محاضر لسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 16 محضر نقص وزن الخبر، 20 محضراً عدم حمل شهادة صحية، 19 محضر عدم إعلان قائمة اسعار السلع.

أضاف صلاح، أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد صلاح، عدم التهاون في أي إجراءات تخص صحة المواطنين، واستمرار جميع الإدارات الوقائية والعلاجية الرقابية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالمرور المكثف على مختلف المنشآت والضرب بيد من حديد علي المخالفين.

كما أشار إلى، استمرار حالة الاستقرار التمويني على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مؤكداً استقرار وتوفر جميع السلع التموينية للمواطنين في ظل ما تشهده المحافظة من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت المديرية اعلنت نهاية الشهر الماضى، عن ضبط 20 مخبزًا مخالفا، وتحرير 200 محضر تموينى في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة، وأكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملات مكبرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة وقراها على مدار الشهر ، أسفرت عن ضبط 20 مخبزًا مخالفا، وتحرير محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، كما شنت المديرية حملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 88 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و97 محضر عدم حمل شهادات صحية لمنشآت تجارية تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين.

أضاف معاذ، أن الحملة تمكنت من تحرير 3 محاضر تموينية لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين لحوم ودواجن واسماك وحلويات وتحرير محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر القانوني، و8 محاضر لضبط سلع مجهولة المصدر، لافتًا إلى إحالة جميع المحاضر لنيابة العامة للتحقيق .