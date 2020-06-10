تحرير 19 محضر وإعدام 150 رغيف حواوشي ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز أجا، من ضبط مخابز ومحلات جزارة مخالفة وتتلاعب بالأسعار، و بناء على توجيهات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع العميد حسين عيطة رئيس مباحث تموين الدقهلية، بتكثيف الحملات لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المخالفين وتحت إشراف العقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر، و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، تشكلت الحملات برئاسة عبد الناصر أبوالفتوح، ووائل الطنطاوي، ومصطفى عوض، وإسلام صبرى، وخيرى بدر، ودكتور أحمد السعيد العبد ، و صلاح بكر نائب رئيس مركز أجا، وابراهيم شعبان، ومحمد عماد، بمكتب مراقبة الاغذية باجا ، بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز "نها .ا.ع" بقرية صهرجت الصغرى، لانتاجها خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز "سليمان.ا.س" بذات القرية، لعدم وجود ماكينة الصرف، كما تم تحرير محضر رقم 8544 جنح أجا ضد "مصطفى.ع.م " صاحب محل جزارة بقرية منية سمنود لقيامة بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 25 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم إعدام 10 كليو عجينة حواوشى 150 رغيف حواوشى غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر رقم 3854 لسنة 2020 جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد "أحمد.ال.ن" صاحب محل بقالة بمدينة اجا، ومحضر رقم 3855 جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد "بهيجه.م.م" صاحبة محل بقالة بذات الناحية ومحضر رقم 3856 ضد "نشأت.م.م" صاحب مقلة بقرية منية سمنود، ومحضر رقم 3857 ضد "محمود.ع.م" صاحب محل بقالة بقرية فيشا بنا ومحضر رقم 3858 ضد "باسم.م.ف" صاحب محل بقالة بذات القرية، وذلك لبيعهم السجائر بأعلى من السعر الرسمى كما تم تحرير محضر رقم 3859 ضد "محمد.م.م" صاحب محل بقالة بقرية ميت أبوالحارث ومحضر رقم 3860 "ضد محمود.ج.م" صاحب محل عطارة بقرية فيشا بنا ومحضر رقم 3861 ضد "رشدى.ال.س"، صاحب محل بيع حدايد وبويات بذات الناحية، ومحضر رقم 3862 ضد "رضا.م.م" صاحب محل بقالة بقرية صهرجت الصغرى ومحضر رقم 3863 ضد "ياسر.م.ع " صاحب مخبز حلوى من عجين بقرية فيشا بنا ومحضر رقم 3864 ضد "جاد.ع.ع" صاحب محل تعبئة مواد غذائية بذات القرية وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار كما تم تحرير محضر رقم 8545 لسنة 2020 جنح اجا ضد "هاشم.ا.ع " صاحب مطعم بقرية منية سمنود لممارسة نشاط بدون ترخيص ومحضر رقم 8546 جنح اجا ضد "محمد.ال.ع" صاحب محل بقالة بمدينة اجا لعدم وجود شهادة صحية.