تحرير 167 محضر خلال حملات رقابية على الصيدليات بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، مشددا على ضرورة توافر المستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة ، والغلق الإدارى للمؤسسة الصيدلية المخالفة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة المرور والتفتيش المفاجئ على 541 من الصيدليات العامه والخاصه ومخازن الادويه الخاصه خلال شهر مايو الماضي، مضيفا انه بلغت إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها للصيدليات المخالفة 167 محضر، فيما بلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير 40 محضراً كما بلغت عدد المذكرات المرفوعه بالغلق الادارى 42 .

واوضح وكيل وزارة الصحة انه بلغ عدد المحاضر التى حررت لمؤسسات صيدلية لوجود أدوية مهربة بها 88 محضر، كما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 15 مؤسسه، أما المؤسسات التى تم ترخيصها فبلغت 15 مؤسسة .