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تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل فى نشر أخبار كاذبة 15 يوما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:24 م
تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل فى نشر أخبار كاذبة 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس "أ.  ح" 15 يوماً احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمة، في اتهامها بالانضمام لجماعة ارهابية، والتحرك لتنفيذ أغراض جماعة الاخوان بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي واستخدامه لنشر الاخبار الكاذبة.ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 585 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمة ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 ووجهت النيابة للمتهمة تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي.

 
 
 

 


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