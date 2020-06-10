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تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالصف

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:02 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالصف مخدرات - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل  15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالصف. كما يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لضبط عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، ومتورط فى تزويد سائق بالمواد المخدرة، بعد أن تم ضبط الأخير، وبحوزته 18 طربة من مخدر الحشيش بالصف، وكشف المتهم المضبوط، أنه يستقبل عملاءه بالمنطقة الصحراوية بالصف، ويتنقل عبر الدروب الصحراوية خشية القبض عليه، مضيفا أنه اعتاد الاتجار بالمخدرات، ويستخدم هاتف محمول فى التواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقائهم، كما ذكر أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف تفيد باتجار سائق بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم وضبطه، أثناء قيادته سيارة، وبحوزته 18 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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