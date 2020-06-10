وقال المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد - 19 في تايلاند ثاويسيلب ويسانيوثين - حسبما نقلت صحيفة بانكوك بوست اليوم /الأربعاء/ - إن رئيس الوزراء الجنرال برايوث تشان أو تشا، سيرأس اجتماع المركز يوم الجمعة المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة الشركات وأماكن استئناف العملية ابتداء من 15 يونيو.



وتضمنت مسودة الخطة مدارس ومراكز تعليم دولية ، بينما سيتم إعادة فتح المدارس الحكومية في الأول من يوليو المقبل، حيث أنها الآن في أيام عطلة رسمية.



ويشمل الاقتراح إعادة فتح المتنزهات والملاعب ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والمسنين والمؤتمرات والندوات والرياضة والأنشطة الخارجية .. ومع ذلك، فإن جميع المسابقات الرياضية ستكون بدون متفرجين.



وإلى جانب ذلك، يُسمح للمطاعم والفنادق بتقديم المشروبات، بينما يُتوقع أن تستأنف حمامات الساونا العمل مع عدد محدود من الزوار.



وفي غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن حظر التجول الليلي الذي يمتد الآن من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 3 صباحًا يمكن رفعه لمدة 15 يومًا كتجرية .



وقال نائب قائد الجيش الجنرال ناتابول ناكانيت، إن حالة الطوارئ ستبقى لمنع تفشي كوفيد - 19 في المملكة، موضحا أنه بدون حظر التجول يمكن للناس استئناف حياتهم الطبيعية، لكن حالة الطوارئ ستبقى كما هي في حالة احتياج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف انتشار كوفيد - 19 .