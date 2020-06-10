بيطرى الشرقية يجرى 3 آلاف عملية تلقيح صناعى لزيادة الإنتاجية الحيوانية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية قامت بإجراء المسح التناسلى الشامل لـ 25 ألف و 502 رأس ماشية ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وإجراء عدد 3444 عملية تلقيح إصطناعى شملت 2931 عملية بالوحدات ومراكز التلقيح الإصطناعى بالإدارات و513 عملية فى إطار المشروع القومى للتحسين الوراثى ، لتحسين السلالات المحلية وذلك فى الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30مايو 2020 .

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم،أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان ، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب والزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ويذكر أن مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية ، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مشيرا إلى أنه تم تحصين (60 ألف رأس ماشية ) ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع فى الفترة من 18 أبريل حتى 30 مايو 2020م خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أنه يتم الفحص الظاهرى للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين ، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية فى الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

و تتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.