بومبيو: حان الوقت لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتحاور أطراف الأزمة

كتب سمير حسنى

دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لوقف إطلاق النار فى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية، مضيفا: "حان الوقت أن يتحاور الليبيون وأن ينتهى التدخل الروسى أو غيره، وحان الوقت لوقف إطلاق النار حتى لا تتدخل أى دولة مثل روسيا لتحقيق مصالحها".

وجدد وزير الخارجية الأمريكى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، اتهاماته للصين باستغلال فيروس كورونا، داعيا لمساءلة منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.

وعن رأيه فى المفتش العام السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ستيف لينيك، قال بومبيو: لينيك لم يقم بواجبه كما يفترض كمفتش فى الخارجية، فهو عنصر سيئ وطالبنا بإجراء تحقيق بشأنه".