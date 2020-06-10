بوريس جونسون يزور دار رعاية لكبار السن عبر الفيديو لشكرهم على مجهوداتهم

زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بيت لرعاية المسنين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر خاصية الفيديو وشكرهم على دورهم فى رعاية الأكثر احتياجا خلال جائحة الفيروس التاجى.
ونشر جونسون فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه :"في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثت إلى أعضاء فريق عمل في بيت "فوكسهولز" للرعاية، فى هيرتفوردشاير، لأشكرهم جميعًا على عملهم فى الرعاية خلال جائحة الفيروس التاجي وما بعده".
Earlier this week I spoke to members of staff at Foxholes Care Home in Hertfordshire, to thank them all for their work throughout the coronavirus pandemic and beyond. #CarersWeek pic.twitter.com/vKCr9pYwMO— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 10, 2020
وفى سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة، الذي عصفت به إجراءات العزل الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت ممكن لكن ليس قبل الموعد المزمع وهو الرابع من يوليو.
أضاف جونسون أمام البرلمان "نحن ملتزمون بخطتنا".
وتابع قائلا إنه يجري تطوير الإرشادات الخاصة بالقطاع لكن هناك مخاطر لا تزال قائمة وإن الحكومة لا تريد رؤية حشود من "المعربدين" الذين قد ينشرون المرض.
وقال جونسون إن بريطانيا تفرض سيطرتها حاليا على الفيروس وإن الحكومة ستُبقي قاعدة التباعد الاجتماعي بين الناس مسافة مترين قيد النظر مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
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