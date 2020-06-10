اليوم السابع
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بوريس جونسون يزور دار رعاية لكبار السن عبر الفيديو لشكرهم على مجهوداتهم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:05 م
بوريس جونسون يزور دار رعاية لكبار السن عبر الفيديو لشكرهم على مجهوداتهم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
ريهام عبد الله

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زار بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، بيت لرعاية المسنين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر خاصية الفيديو وشكرهم على دورهم فى رعاية الأكثر احتياجا خلال جائحة الفيروس التاجى.

ونشر جونسون فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليه :"في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثت إلى أعضاء فريق عمل في بيت "فوكسهولز" للرعاية، فى هيرتفوردشاير، لأشكرهم جميعًا على عملهم فى الرعاية خلال جائحة الفيروس التاجي وما بعده".

وفى سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة، الذي عصفت به إجراءات العزل الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، في أسرع وقت ممكن لكن ليس قبل الموعد المزمع وهو الرابع من يوليو.

أضاف جونسون أمام البرلمان "نحن ملتزمون بخطتنا".

وتابع قائلا إنه يجري تطوير الإرشادات الخاصة بالقطاع لكن هناك مخاطر لا تزال قائمة وإن الحكومة لا تريد رؤية حشود من "المعربدين" الذين قد ينشرون المرض.

وقال جونسون إن بريطانيا تفرض سيطرتها حاليا على الفيروس وإن الحكومة ستُبقي قاعدة التباعد الاجتماعي بين الناس مسافة مترين قيد النظر مع تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

 


بوريس جونسون

كورونا

فيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا

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