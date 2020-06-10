صوفيا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع اجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 2889 حالة، وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري- في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1099، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1623 شخصا.

وأوضح المقر أنه يوجد حاليا فى المؤسسات الطبية في بلغاريا 161 مريضا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسمحت بلغاريا بتشغيل المطاعم والحانات والمقاهى بطاقتها القصوى، في إطار تخفيف المزيد من القيود المفروضة منذ منتصف مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، وأصدر وزير الصحة كيريل أنانييف الأمر الجديد الذى يسمح أيضا باستئناف تنظيم الفعاليات الثقافية والترفيهية بما فى ذلك العروض المسرحية والحفلات.