وّذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الفريق المتخصص سيعمل في اقليم بيمونتي (شمال غرب إيطاليا)، على متن مختبر متنقل، بهدف معاينة تطورات الوضع الوبائي للناس، تزامناً مع بدء العودة للحياة الطبيعية في هذه المنطقة.



وحول هذه المهمة الإنسانية – الطبية، يؤكد رئيس الفريق الطبيب جان لوك غالا، أن الهدف يتمثل في اجراء مسح لتطور المرحلة المناعية والفيروسية للسكان.



وتابع قائلاً : “سنجري الدراسة على عينة من 20000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا، ومتابعة وضع هؤلاء الأشخاص في مرحلة رفع الاغلاق ومعرفة كيف طوروا أجسام مضادة”.



وسيعمل الفريق البلجيكي على اجراء “مسحات انفية وتحليلات دم للشريحة المشمولة بهذا المشروع”، وفق كلامه. وستتم عمليات البحث بموافقة الحكومة الإيطالية وبالاستعانة بنظم الأقمار الصناعية الأوروبية.



ويذكر أن جان لوك غالا كان استخدمه مخبره المتنقل ما بين 2014-2015 في غينيا لدراسة وباء أيبولا.