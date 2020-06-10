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بعد إعلان دعمه لـ ترامب في الانتخابات.. اعرف مين هو جورج بي بوش؟

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:48 م
بعد إعلان دعمه لـ ترامب في الانتخابات.. اعرف مين هو جورج بي بوش؟ جورج بي بوش
كتب محمد سعودي

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أعلن جورج بي بوش، مفوض ولاية تكساس المختص بشؤن الأراضي، ونجل حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش وابن شقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، أنه سيصوت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأكد جورج بي بوش في تصريح لصحيفة "دالاس مورنينج نيوز" و"تكساس تريبيون"، ونقلتها شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، إن "ترمب هو الشيء الوحيد الذي يقف بين الولايات المتحدة والاشتراكية.. أنه حتى فى الجائحة العالمية حيث توجب علينا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الصحة العامة، فإن الاقتصاد عاد بالفعل، ومن الواضح أن أميركا وتكساس ستواصلان كونهما أقوى من أي وقت مضى".

 وجورج بي بوش، البالغ من العمر 44 عامًا مفوض ولاية تكساس، وأعلن تأييده لـ دونالد ترامب الدورة الانتخابية لعام 2016 وأكد أنه  يخطط للقيام بذلك مرة أخرى في عام 2020.

وبذلك، شكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، واصفا تلقي دعمه بأنه "شرف عظيم".

أما والد جورج بي بوش هو جيب بوش، حاكم فلوريدا السابق الذي خاض أيضًا الانتخابات دون جدوى ضد ترامب في عام 2016 ليكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، وهو أيضا ابن شقيق جورج دبليو بوش، الرئيس الـ 43 للولايات المتحدة، وحفيد جورج إتش دبليو. بوش، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة.

ويعيش جورج بي بوش في أوستن بتكساس، مع زوجته أماندا وطفليهما، وتم انتخاب جورج بي بوش لأول مرة كمفوض لولاية تكساس في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018م.

وجاء إعلان جورج بي بوش دعمه لترامب بعد تعليقات بوش الأصغر بعد أيام فقط من كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قالت فيه إن بعض الجمهوريين البارزين يكافحون من أجل تأييد ترمب في الانتخابات المقبلة بينهم الرئيس السابق جورج بوش وهو الأمر الذي نفاه الأخير جملة وتفصيلا .


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جورج بوش

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