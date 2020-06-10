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بركان كليوتشيفسكوى بروسيا يقذف عمودا جديدا من الرماد البركانى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:39 م
بركان كليوتشيفسكوى بروسيا يقذف عمودا جديدا من الرماد البركانى بركان - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن فريق الاستجابة السريعة لثوران البراكين في إقليم كامتشاتكا بروسيا، أن بركان كليوتشيفسكوي قذف صباح اليوم عمودا من الرماد ارتفاعه ستة كيلومترات فوق سطح البحر.

وجاء في بيان الفريق بحسب "روسيا اليوم"، "سجل قذف عمود الرماد البركاني نهار الأربعاء حسب التوقيت المحلى، بارتفاع 6 كيلومترات فوق سطح البحر، وانتشر في الاتجاه الجنوبي -الغربي للبركان، إلى مسافة 34 كيلومترا".

ووفقا للمكتب الإقليمى لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا، لم تسجل حالات سقوط الرماد البركاني على المراكز السكنية في المنطقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن بركان كليوتشيفسكوي، بدأ ينشط في شهر نوفمبر عام 2019 ولا يزال يقذف بين فترة وأخرى أعمدة الرماد البركاني.


بركان

روسيا

بركان كليوتشيفسكوى

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