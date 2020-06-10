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بتكلفة 488 مليون جنيه ونصف..محافظ الشرقية يُتابع مشروعات الصرف بالإبراهيمية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:45 ص
بتكلفة 488 مليون جنيه ونصف..محافظ الشرقية يُتابع مشروعات الصرف بالإبراهيمية مشروعات الصرف الصحى
الشرقية إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى الجارى انشاؤها بمركز ومدينة الإبراهيمية والمقامة بتكلفة إجمالية بلغت 488 مليون و 600 الف جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير صرف صحى أمن وسليم لعدد 8 قرى للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية فى بيان أنه جارى تنفيذ 96 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفه إجمالية بلغت 12 مليار و 136 مليون جنيه تشمل إقامة 31 محطة معالجة و 197 محطة رفع بالإضافة إلى تنفيذ خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة ، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكيد على إرتداء العاملين العاملين بالمواقع الكمامة الواقية أثناء أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه صرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء مشروع شبكات صرف صحى السدس A بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون و 500 الف جنيه لخدمة قريتى ( كفر الشرفا - الحبش) ومشروع شبكات صرف صحى السدس B بتكلفة إجمالية بلغت 237 مليون و 600 الف جنيه لخدمة قرى ( طواحين أكراش - شرقية مباشر - السدس ) ومشروع شبكات ومحطة المعالجة اللامركزية بقطيفه وكفر محسن بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون و 500 ألف جنية لخدمه قرى ( كفر محسن - الهمشرى - قطيفة مباشر)، مؤكدا أن العمل يسير على قدم وساق للإنتهاء من جميع الأعمال ودخول تلك المشروعات الخدمة طبقا للخطة الزمنية المحددة.

 


محافظه الشرقيه

أخبار مصرية

الصرف الصحى

مياه الشرب

الابراهيميه

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