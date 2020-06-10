اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بالكمامات.. عرض عسكرى بروسيا فى بروفة للذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:19 م
بالكمامات.. عرض عسكرى بروسيا فى بروفة للذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا الكمامة فى بروفات العروض العسكرية
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعيد النصر على ألمانية النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، حيث سيشارك مئات الجنود الروس فى الاحتفالية التى من المقرر أن تكون 24 يونيه، والتى ستتواصل بروفاتها حتى يوم 20 من الشهر نفسه، حيث نشرت وزارة الدفاع الروسية، صورا من بروفة العروض العسكرية، والتى ميزها أن جميع المشاركين فى الاحتفالية، كانوا يرتدون "الكمامات" والقفازات للحماية من فيروس كورونا.

أثناء البروفة
أثناء البروفة

 

وبحسب وزارة الدفاع الروسية على تويتر"، سيحضر العرض بمناسبة الذكرى 75 للنصر في "أوسورييسك" أكثر من 1.6 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك، تشارك أكثر من 90 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية و 8 طائرات فى موكب الأعياد.

الكمامة فى العروض العسكرية
الكمامة فى العروض العسكرية

 

تباعد اجتماعى
تباعد اجتماعى

 

وبحسب روسيا اليوم تشمل الوحدات الآلية فى العرض العسكرى 23 نوعا من المعدات الجديدة والمحدثة، ولأول مرة ستسير على الساحة الحمراء: دبابات "تي-90إم"، ومركبات قتال المشاة المدرعة "كورغانيتس-25" و دبابة "أرماتا" بمدفع من عيار 57 مم، ومركبات قتال المشاة "بي إم بي-2" مع برج الأسلحة "بيريجوك"، ومنظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض "تورنادو-إس"، وراجمات صواريخ من الجيل الجديد "توس – 2"، ومنظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-300بي4"، ومجمع للصواريخ البالستية الساحلي "بال".ش

جانب من العروض العسكرية
جانب من العروض العسكرية

 

 


جنود

روسيا

عرض عسكري

الحرب العالمية الثانية

الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كينيا تعول على دعم روسيا للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:44 م

روسيا تدرس تشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى مياهها الإقليمية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:49 م

إيران تحث روسيا والصين على مقاومة مسعى أمريكى لمد حظر السلاح المفروض عليها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:03 م

روسيا تبدأ إنتاج دواء ضد فيروس كورونا يعتمد على بلازما الدم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:05 ص

روسيا تسجل 216 وفاة و8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة