بالكمامات.. عرض عسكرى بروسيا فى بروفة للذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا

كتب خالد إبراهيم

تحتفل روسيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعيد النصر على ألمانية النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، حيث سيشارك مئات الجنود الروس فى الاحتفالية التى من المقرر أن تكون 24 يونيه، والتى ستتواصل بروفاتها حتى يوم 20 من الشهر نفسه، حيث نشرت وزارة الدفاع الروسية، صورا من بروفة العروض العسكرية، والتى ميزها أن جميع المشاركين فى الاحتفالية، كانوا يرتدون "الكمامات" والقفازات للحماية من فيروس كورونا.



أثناء البروفة

وبحسب وزارة الدفاع الروسية على تويتر"، سيحضر العرض بمناسبة الذكرى 75 للنصر في "أوسورييسك" أكثر من 1.6 ألف شخص، بالإضافة إلى ذلك، تشارك أكثر من 90 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية و 8 طائرات فى موكب الأعياد.



الكمامة فى العروض العسكرية



تباعد اجتماعى

وبحسب روسيا اليوم تشمل الوحدات الآلية فى العرض العسكرى 23 نوعا من المعدات الجديدة والمحدثة، ولأول مرة ستسير على الساحة الحمراء: دبابات "تي-90إم"، ومركبات قتال المشاة المدرعة "كورغانيتس-25" و دبابة "أرماتا" بمدفع من عيار 57 مم، ومركبات قتال المشاة "بي إم بي-2" مع برج الأسلحة "بيريجوك"، ومنظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض "تورنادو-إس"، وراجمات صواريخ من الجيل الجديد "توس – 2"، ومنظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-300بي4"، ومجمع للصواريخ البالستية الساحلي "بال".ش