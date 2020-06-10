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بالزى الملكي وملامح لم تتغير.. الملك عبد الله الثاني وزوجته يوم تتويجه منذ 21 عاما.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:05 م
بالزى الملكي وملامح لم تتغير.. الملك عبد الله الثاني وزوجته يوم تتويجه منذ 21 عاما.. صور الملك عبد الله والملكة رانيا
كتبت مريم بدر الدين

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مرت أمس الذكري رقم 21 علي تتويج الملك عبد الله الثاني علي عرش المملكة الأردنية الهاشمية خلفاً لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال، والذى يتولي الحكم بها منذ عام 1999، ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي، و تولّى قبلها ولاية العهد في مدتين مختلفتين الأولى من يوم ولادته إلى 1 أبريل 1965 ، والثانية من 24 يناير 1999 إلى 7 فبراير 1999.

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وتداول عدد من الحسابات المهتمة بالأمور الملكية بعض من صور يوم التتويج للملك عبد الله مع زوجته وأبنائه توضح أن الزمن توقف لديهم فقد ظهرا بملامح لم تتغير عن شكلهم الحالي و بإطلالة ملكية رائعة، حيث تألقت الملكة رانيا بفستان بسيط مرصع بحبات من الكريستال، ونجحت في اعتماد تسريحة ملكية عالية.

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الملك عبد الله هو أحد أفراد السلالة الهاشمية الحاكمة للأردن منذ 1921، ولا يزال أفرادها يتوارثون الحكم منذ بداية حكمهم باسم شرافة مكة. قبل أسابيع قليلةٍ من وفاته وبعد عودته من رحلة علاجٍ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 ، عيَّنه الملك الحسين وليًّا لعهده مرةً أخرى؛ ليخلفه في الحكم.

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يُعدُّ الملك عبد الله الثاني أقدم الزعماء العرب الأحياء في الحكم يليه في الأقدمية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ثم ملك المغرب محمد السادس. وهو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على حدٍّ سواء، وهي الوصاية التي حملها الهاشميون منذ عام 1924 .

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و في عام 1993 م، تزوج الملك من رانيا العبد الله، وقد أنجبا أربعة أبناء: ولي عهد الأردن الحسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم. للملك عدة أخوة منهم ولي العهد السابق حمزة بن الحسين.

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 يذكر أنه يمارس عددًا من الرياضات والهوايات مثل رياضة السيارات. كما يُعد من محبي السلسلة المشهورة ستار تريك. كما حصل على عدد كبير من الأوسمة والشهادات الفخرية والجوائز؛ من أبرزها جائزة تمبلتون وجائزة رجل الدولة الباحث وغيرهما.

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الملك عبد الله

الاردن

الملكة رانيا

يوم التتويج

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