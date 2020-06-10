اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:05 م
انطلاق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق
كتب عبد الحليم سالم

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 في إطار الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنجاز مشروع التحول الرقمي بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، فقد انطلقت المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات.

وقد وقع الاختيار -  وفق بيان الوزارة اليوم - على تحالف من شركتين لإنجاز مشروع التحول الرقمي بشركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وستتيح الخدمات تطور في أداء شركات قطاع الأعمال و سرعة في إنجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار ال٢٤ ساعة لكافة تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات بأقل تكلفة ممكنة.

جدير بالذكر أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها -  وفق تعليمات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام -  مطلع العام الجاري وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقد تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC  لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.

والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

أما المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات  والحوسبة السحابية ومركز استضافة البيانات - تمت الإشارة إليه سابقا - والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

 


التحول الرقمى بقطاع الاعمال

قطاع الاعمال العام

هشام توفيق

شركات قطاع الاعمال

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