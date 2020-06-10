انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 2.19دولار ليسجل 35.33 دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية،انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 2.19 دولار للبرميل ليبلغ 35.33 دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 37.52 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الأثنين .

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للوقود في العالم وسط تفشي فيروس كورونا وفقا لرويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 40.51 دولار للبرميل بعد أن كسبت حوالي واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا ما يوازي 2.1 بالمئة إلى38.14 دولار للبرميل بعدما زاد اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الاثنين ولكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت سريعا وأكثر من اللازم وسط اجتياح فيروس كورونا العالم بإصابات جديدة تسجل مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو بينما توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا 1.7 مليون برميل.

ونمت مخزونات الوقود بما في ذلك وقود الديزل والتدفئة بمقدار 4.3مليون برميل بينما كانت التوقعات لزيادة ثلاثة ملايين برميل فقط.

وفى وقت سابق أشاد وزراء الطاقة فى السعودية وروسيا والجزائر بقرار منتجى النفط فى تحالف (أوبك+) تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية لشهر إضافي، وهو يوليو المقبل، معتبرين أن هذا القرار سيدعم استعادة التوازن والاستقرار فى السوق النفطية والتى تعانى من تداعيات جائحة كورونا.