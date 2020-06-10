انتبه أنت معزول فى بلد الكرم.. تمريض الأحرار بالشرقية يستقبل مرضى كورونا بمشروبات ساخنة

الشرقية - إيمان مهنى

محافظة الشرقية، إنها حقت بلد الكرم، وتضرب أروع أمثلة الكرم فى كل مواقف، وفى كل متر على أرضها، هذه المرة فى مستشفى الأحرار التعليمى، بمدينة الزقازيق، والذى تحول لمستشفى عزل لمرضى كورونا، منذ يومين وبدأ يستقبل مرضى من مختلف المحافظات. فبادر رمضان إبراهيم مشرف تمريض بالعزل، بتوفير عبوات مشروبات ساخنة "ينسون، جنزبيل، تيليو" للمرضى الوافدين معظمهم من محافظات، ليتشارك العاملون بالمستشفى المباردة ويوفرون اكثر من 50 عبوة، وتتسع دائرة الكرم ليعلن عدد من المواطنين توفير عبوات للمرضى.

يقول رمضان لـ"اليوم السابع": "إن المستشفى بدأ يعمل عزل طبى منذ يومين، ويوفر الوجبات والمشروبات الساخنة طبقا البروتوكول وزارة الصحة، إلا أننا كتمريض وعاملين فى المشتشفى قررنا توفير مشروبات الساخنة أكثر، نظرا لأنها مفيدة للمريض، وأيضا أن معظمهم يعانون من فقدان الشهية، وتكون المشروبات الساخنة هى التى يحتاجونها بكثرة، لذلك بادرت بتوفيرها هى وأكواب التى تستخدم لمرة واحد، وتعاون معى زملاء من مختلف الفئات بتوفير مياه معدنية وعبوات".

كان الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق محافظة الشرقية، أعلن أن المستشفى بدأ عمله أمس كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا، بكامل طاقته من الأطقم الطبيه والعمال، حيث إنه يستقبل الحالات بالتنسيق مع الصحة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المستشفى قوته أكثر من 250 سريرا و20 سرير عناية مركزة، وأن كافة تجهيزات المستشفى من معدات طبية وأجهزة متطورة تعمل لخدمة مرضى كورونا، لافتا إلى أنه على مدار ثلاثة أيام ماضية كان هناك تنسيق مع مديرية الصحة لنقل الحالات المرضية العادية لمستشفيات التابعة لها لاستكمال علاجهم.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى أبو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى أبوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزي.