اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 55 رحلة على مدار الـ24 ساعة

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، 55 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة ، تقل 8567 راكبا مصريا .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من "الكويت والسعودية والإمارات ومسقط وميلانو وجوانزو وعمان وورما وبانكوك والبحرين وموسكو واكرا والهند وقطر ترانزيت مسقط" .

وأشارت المصادر، إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر" مما يعد مؤشر مهم على قرب عودة حركة الطيران خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة .

وأوضحت المصادر، أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالاضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى و الرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لإستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الإجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .