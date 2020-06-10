اليوم.. ضعف المياه عن مدينة المحلة 6 ساعات لتجربة ضغط خط 900 مم بالمحطة القديمة

الغربية مصطفى عادل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ضعف المياه اليوم الأربعاء 6 ساعات عن مدينة المحلة لإجراء الأعمال التجريبية لضغط خط 900مم القادم من المحطة الرئيسية القديمة بالمدينة.

وقامت الشركة بالتنسيق مع حى ثان المحلة، بالإعلان عن ضعف المياه عن المدينة من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الأربعاء وحتى الخامسة صباح الخميس.

وطالبت الشركة المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.