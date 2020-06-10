اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:39 م
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الولايات المتحدة وكندا تبحثان تمديد قرار إغلاق الحدود

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:23 م
الولايات المتحدة وكندا تبحثان تمديد قرار إغلاق الحدود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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تجرى الحكومتان الكندية والأمريكية محادثات حول تمديد قرار إغلاق الحدود بين البلدين أمام جميع حركة المرور غير الضرورية إلى ما بعد 21 يونيو الجارى، وفقا لما ذكرته شبكة "سى بى سى نيوز" الكندية اليوم الأربعاء.

ونقلت الشبكة عن مصادر على معرفة مباشرة بالوضع، أن كندا والولايات المتحدة تجريان محادثات حول تمديد القيود الحدودية ولكن الاتفاقية لم توقع بعد.


كانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق فى شهر مارس الماضى لإغلاق الحدود مؤقتا للسفر غير الضروري، مع إبقائها مفتوحة أمام حركة المرور التجارية والعمال الأساسيين الذين يعبرون الحدود للعمل بسبب جائحة كورونا.


وتم تمديد الاتفاقية الأولية فى شهر أبريل لماضى لمدة 30 يوما حتى 21 مايو، قبل تمديدها لمدة 30 يوما أخرى فى الشهر الماضي.

 

 


دونالد ترامب

أمريكا

كندا

الحدود

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