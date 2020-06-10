اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:24 م
خالد صلاح
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الولايات المتحدة تشترى 126 ألف برميل لاحتياطى النفط الاستراتيجى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:45 م
الولايات المتحدة تشترى 126 ألف برميل لاحتياطى النفط الاستراتيجى نفط
رويترز

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قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي، مع سعي الحكومة لمساعدة منتجي النفط الذين يكابدون الأمرين من جراء تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس الوزارة بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما كان سيستلزم شراء 77 مليون برميل، لكن وزارة الطاقة ألغت خطة لشراء 30 مليون برميل كخطوة أولى بعد أن رفض الكونجرس تمويلها.

وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت للاحتياطي من أجل مساعدة الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أنها اشترت النفط من شل للتجارة، وهي وحدة أمريكية لشركة شل وردت الخام من شركات إنتاج أمريكية صغيرة ومتوسطة.

 


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