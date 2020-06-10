وأشار إلى أنه سيتم فتح الحدود مع إيطاليا بشكل كامل مع تطبيق تحذير سفر جزئي على مدينة "لومبارديا " شمال إيطاليا.
وناشد الوزير النمساوي مواطني بلاده مجددا الاعتماد على "الفطرة السليمة" والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرار السفر في كل رحلة لأي مكان فى العالم مشيرا الى أن وباء "كورونا " لازال يجتاح العالم.