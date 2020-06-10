فيينا(أ ش أ)

أعلن وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أنه اعتبارا من الثلاثاء، المقبل سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء السويد واسبانيا والبرتغال ، إضافة الى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبى، وأضاف المسؤول النمساوى - فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن فتح الحدود يعود الى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر الواسعة، بسبب جائحة "كورونا " موضحا أن بلاده سوف تفتح حرية السفر مع 31 دولة بحلول الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الحدود مع إيطاليا بشكل كامل مع تطبيق تحذير سفر جزئي على مدينة "لومبارديا " شمال إيطاليا.

وناشد الوزير النمساوي مواطني بلاده مجددا الاعتماد على "الفطرة السليمة" والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرار السفر في كل رحلة لأي مكان فى العالم مشيرا الى أن وباء "كورونا " لازال يجتاح العالم.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأبعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 ألفا و 910 حالات من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و5 حالات، وقال بيان لوزارة الصحةفي فيينا إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة تتعلق بالفيروس إلا أنه تم تشخيص 18 إصابة جديدة بالفيروس فى العاصمة فيينا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن اجمالي الإصابات في فيينا بلغ 3487 حالة وتم شفاء 3021 حالة بينما تم تسجيل 66 إصابة جديدة في ولاية النمسا السفلى، مشيرا الى أن الإصابات المؤكدة الإجمالية فى الولاية زادت حالتين أمس إلى 2891 حالة

وذكر البيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة في النمسا بلغ 673 شخصا بينما يتواجد 80 شخصا في المستشفيات، منها 17 حالة في العناية المركزة.