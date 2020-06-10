الناخبون يصوتون فى انتخابات الديمقراطيين بولاية جورجيا.. صور

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لاصطفاف الناخبين الأمريكيين، خارج مكان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بعد تأجيل الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، في أتلانتا بولاية جورجيا.

كان جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية،هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن 13 مليون فقدوا أعمالهم ووظائفهم هذه الفترة، كانت لديهم وظائف عندما وصل ترامب للبيت الأبيض.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "13 مليون شخص كانت لديهم وظائف، عندما وصلت للبيت الأبيض، فقدوا وظائفهم اليوم، وأصبحوا عاطلين".