اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:20 ص
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الناخبون يصوتون فى انتخابات الديمقراطيين بولاية جورجيا.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص
الناخبون يصوتون فى انتخابات الديمقراطيين بولاية جورجيا.. صور الناخبون فى ولاية جورجيا
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لاصطفاف الناخبين الأمريكيين، خارج مكان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بعد تأجيل الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، في أتلانتا بولاية جورجيا.

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كان جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية،هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن 13 مليون فقدوا أعمالهم ووظائفهم هذه الفترة، كانت لديهم وظائف عندما وصل ترامب للبيت الأبيض.

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وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "13 مليون شخص كانت لديهم وظائف، عندما وصلت للبيت الأبيض، فقدوا وظائفهم اليوم، وأصبحوا عاطلين".

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