المنيا فى قلب الرئيس.. مشروعات عملاقة بالقرى أهما الطرق ومحطات المياه والصرف

المنيا - حسن عبد الغفار

رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الا أن المشروعات القومية بمحافظة المنيا تسير بمعدلاتها الطبيعية وسوف تنتهى فى مواعيدها المحدده، المشروعات القومية ليست فقط فى المدن والمراكز بل شملت القرى أيضا، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وهو يولى القرى أهمية خاصة ويدفع لتنفيذ العديد من المشروعات بها.

ومن أهم تلك المشروعات التى تؤكد اهتمام القياده السياسية بالقرية مشروعات الصرف الصحى ومشروعات مياه الشرب وشبكة الكهرباء والصرف، ومن بين تلك المشروعات محطة معالجة مياه الصرف بالبدرمان التابعة لمركز ديرمواس والتى تقام بطاقة استيعابية قدرها 6 آلاف متر مكعب فى اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للتشغيل النهائى فى أقرب وقت لتحقيق الاستفادة منهم لخدمة 35 ألف نسمة.

ومحطة الرفع لقريتى البدرمان ونزلة البدرمان، والتى بلغ طولها 18 كيلو متر شبكات انحدار للقريتين، وخط طرد بطول 2 كيلو ونصف، وبتكلفة 40 مليون جنيه.

أعمال الرصف بالقرى

تشهد العديد من القرى طفره كبيرة فى الطرق وخاصة فى أعمال التمهيد والصرف ومن بينها قرية بنى احمد الغربية والتى تجرى فيها اعمال الرصف بطول كيلو متر حتى طريق المرور وكذلك رصف وتمهيد ترعة كوم الزهيرى بطول كيلومتر أيضا .

مشروعات متنوعة

فيما يشهد عدد من القرى إنشاء محطات الصرف الصحى لتحسين مستوى المياه ومنع تلوثها حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية سلاقوس بمركز العدوة ومشروع الصرف بقرية شرق مركز ومدينة بنى مزار هذا إلى جانب مشروع تدعيم جوانب المصارف المائية بقرية الوقف وتركيب وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشارع سعد زغلول بمدينة المنيا.

ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان العمل جارى فى كافة المشاريع بجميع القطاعات، حيث يبلغ عدد المشاريع الجارى العمل بها 130 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة،موضحا أن ازمة كورونا لم تتسبب فى إيقاف العمل فى تلك المشروعات حتى لاتؤثر سلبيا ذلك على عجلة الإنتاج،ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تسعى المحافظة الى دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازى مع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيت المُحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية فى أقرب وقت وأن تكون وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، وذلك من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات، لتمثل إضافة حقيقية فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد المحافظ على ضمان معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى لها أولوية، كما أنها من أهم مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة على أرض المحافظة.