اليوم السابع
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المفوضية الأوروبية: إعادة فتح الحدود لن يكون ممكنا قبل بداية يوليو المقبل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:23 م
المفوضية الأوروبية: إعادة فتح الحدود لن يكون ممكنا قبل بداية يوليو المقبل المفوضية الأوروبية
أ ش أ

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أكدت المفوضية الأوروبية، أن إعادة فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد لن يكون ممكناً قبل بداية شهر يوليو المقبل.

وكانت المفوضية قد ناقشت الأمر فى اجتماعها الأسبوعى اليوم /الأربعاء/، حيث من المقرر أن تصدر خطوطاً توجيهية خلال أيام، من أجل تأمين إعادة افتتاح متدرجة وجزئية للحدود الخارجية.


وفى هذا الإطار، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل - فى تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن المفوضية ستوصى بإعادة فتح الحدود الأوروبية مع بعض الدول المجاورة والشريكة بناء على معايير محددة ومقاربة مشتركة بين الجميع.


وكانت الدول الأعضاء، قد قررت إغلاق حدودها الخارجية والداخلية منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء "كوفيد - 19" فى العالم.


وبدوره، أقر الجهاز التنفيذى الأوروبى عدم وجود اتفاق بين العواصم على لائحة البلدان الواجب إعادة فتح الحدود معها.


أما بالنسبة للحدود الداخلية بين الدول الأعضاء ودول منطقة "شنجن"، فقد تم الاتفاق على إعادة فتحها بحلول 15 الشهر الحالي.
يذكر أن، الخطوط التوجيهية التى تصدرها المفوضية لا صفة إلزامية قانونية لها، بل تندرج فى إطار التوصيات فقط.


المفوضية الأوروبية

كورونا

فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبى

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