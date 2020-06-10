المركز الأمريكى للحساسية: لن نجبر الشركات على تخفيض أسعار لقاحات كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع العربية أن مدير المركز الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنطونى فاوتشى أن الحكومة الأمريكية لن تجبر شركات الدواء على تخفيض أسعار لقاحات كورونا المحتملة أو أنواع العلاج للفيروس، لكنها ستوصى بأسعار مقبولة وعادلة، موضحا أنه من حق شركات تصنيع الأدوية أن تحقق أرباحا، إلا أن أسعار الأدوية واللقاحات يجب ألا تفوق قدرة المرضى على تحملها، حيث يجب تمكين الجميع من الحصول عليها.

وأضاف مدير المركز الوطنى الأمريكى للحساسية أن خفض كلفة اللقاحات سينفِّر الشركات من المضى بأبحاث تطويرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها مجالات عمل كبيرة يمكنها أن تنشط بها وتهرب من تطوير علاجات ولقاحات كورونا.

وتوقع مدير المركز الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أن يتم تسويق العديد من اللقاحات، معتبرا هذا الأمر ضروريا لتلبية الحاجة للمليارات من الجرعات لتطعيم كل البشر، متابعا: لن يكون هناك 100 لقاح، لكن أنا أضمن أنه سيكون هناك أكثر من واحد.

جدير بالذكر أن بعض شركات الأدوية الأمريكية بدأت وضع خطط للأسعار التى ستباع بها اللقاحات عند التوصل إليها بشكل نهائى، وسعى الديمقراطيون فى الولايات المتحدة لاتباع إجراءات للسيطرة على أسعار العلاجات واللقاحات حال تطويرها وهناك 238 علاجاً محتملاً و161 لقاحاً محتملاً لكورونا قيد التطوير.