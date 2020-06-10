المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: توقف الإنتاج بحقل الفيل

رويترز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط ومهندسان بحقل الفيل النفطي الليبي اليوم الأربعاء، إن الإنتاج توقف في الحقل بعد أيام قليلة من استئناف العمليات به في أعقاب توقف دام شهورا.

وتوقف الإنتاج في حقل الشرارة أمس الثلاثاء.

وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الاثنين، انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.