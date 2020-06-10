اليوم السابع
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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: توقف الإنتاج بحقل الفيل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:53 م
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: توقف الإنتاج بحقل الفيل نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط ومهندسان بحقل الفيل النفطي الليبي اليوم الأربعاء، إن الإنتاج توقف في الحقل بعد أيام قليلة من استئناف العمليات به في أعقاب توقف دام شهورا.

وتوقف الإنتاج في حقل الشرارة أمس الثلاثاء. 

وكانت قد أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الاثنين، انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.

وأعلنت المؤسسة في بيان، أيضا عن رفع حالة القوة القاهرة على صادرات الفيل وحقل الشرارة حيث استؤنف الإنتاج أيضا يوم السبت بعد إغلاق أثناء حصار نفطي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد.
 

 


المؤسسة الوطنية للنفط

حقل الفيل

ليبيا

نفط

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