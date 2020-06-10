الكرملين: روسيا لا تتدخل فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى بيلاروسيا

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تتدخل فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى بيلاروسيا وتنتظر من الدول الأخرى أن تفعل المثل.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الإنجليزية عن بيسكوف قوله "بالطبع نتابع باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية ونتمنى لشركائنا النجاح فى إجراء هذه الانتخابات".



وأشار بيكسوف إلى أن الكرملين لم ير شيئا يشوب سير هذه العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى بيلاروسيا الانتخابات الرئاسية فى التاسع من أغسطس المقبل، وبدأ فى الحادى والعشرين من مايو إجراء جمع توقيعات الناخبين بشأن المرشحين وينتهى هذا الإجراء فى التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتم تسجيل المرشحين بدءا من 14 يوليو وحتى 5 أغسطس.