اليوم السابع
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القوى العاملة: وصول 22 رحلة طيران اليوم تقل 4237 عاملا من العالقين بالكويت

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:14 ص
القوى العاملة: وصول 22 رحلة طيران اليوم تقل 4237 عاملا من العالقين بالكويت محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  ، أوضح فيه أن اليوم الأربعاء يشهد مطار الكويت حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة فيروس كورونا ، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكبا إلى أربع دول مصر والهند والأردن وقطر ، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر 22  رحلة تقل 4237 عاملا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، على متنها جميعا 4237  عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي رقم 3036  المصرية مطار الكويت الساعة الثانية ، وعلى متنها 260  عاملا ، أما الثانية رقم 1653 الكويتية  وتغادر الكويت 8.10 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلي سوهاج.

والثالثة الكويتية رحلة رقم   1541 قيام من الكويت 8.30 وعلى متنها 334 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1651 قيام 9.00 علي متنها  130 عاملا  تصل مطار الإسكندرية ، والرحلة الخامسة على  الكويتية رقم 1645  قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها  130  عامل  وتصل مطار سوهاج /مصر ، أما الرحلة السادسة على   المصرية رقم 3082  قيام من الكويت الساعة 10.00 وعلى متنها 310 عمال  وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة علي أيركايرو رقم  2502 قيام من الكويت 10.00وعلي متنها  156   عاملا تصل القاهرة ، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 190 عاملا تصل القاهرة، والرحلة التاسعة المصرية رقم 1655 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 130 عاملا وصول القاهرة ، والعاشرة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 12.00علي متنها 310 عمال وصول القاهرة.

 أما الرحلة الحادية عشر رقم 1733 على طيران الجزيرة قيام من الكويت 11.30 وصول القاهرة ، وعلى متنها 159 عاملا ، والرحلة الثانية عشر طيران الجزيرة قيام من الكويت 13.30 وصول القاهرة وعلى متنها 159 عاملا ، والثالثة عشر رحلة رقم  5084 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 186 عاملا ، وصول القاهرة ، والرحلة الرابعة عشر رقم  1609 قيام من الكويت 13.50  علي الكويتية على متنها  130 عاملا، والخامسة عشر رقم 3064 قيام 15.00علي المصرية وصول سوهاج / مصر.

والسادسة عشر رقم 5066 قيام 16.00 علي طيران فلاي ايجبت  وصول سوهاج / مصر وعلي متنها 186 عاملا ، والسابعة عشر  رحلة رقم  5048    قيام 16.45 على طيران فلاي ايجبت ، وعلى متنها 166 عاملا وصول القاهرة ، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 على طيران اير كايرو، قيام من الكويت 17.30 وصول القاهرة وعلى متنها 140 عاملا ، والتاسعة عشر  رحلة رقم 1715 على طيران الجزيرة  قيام من الكويت 18.30 وصول سوهاج/ مصر وعلى متنها 159 عاملا .

والرحلة العشرون رقم 3034 المصرية قيام من الكويت 18.30 وصول القاهرة وعلى متنها 310 عمال ، والرحلة الحادي والعشرون   مصر للطيران رحلة رقم 3070 قيام من الكويت 21.00 وصول سوهاج/ مصر وعلى متنها 150 عاملا ، والرحلة الثاني والعشرين المصرية رقم 3032 قيام من الكويت 22.30 وصول القاهرة وعلى متنها 260 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

 
 
 
 

 

 


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