القومى للمرأة يعلن مكتسبات المرأة فى عهد السيسى.. تخصيص 25% من مقاعد البرلمان الأبرز

أعلن المجلس القومى للمرأة، عن أبرز 40 إنجازا للمرأة فى عهد الرئيس السيسى، والتى جاء من بينها: "إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية للسكان، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان".

وفيما يتعلق ببرامج ومشروعات وطنية لتمكين لمرأة رصد المجلس ما يلى:

برنامج تكافل وكرامة

- برنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي

- برنامج مودة للمقبلين على الزواج

- برامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

- برامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة

- مشروعات الإدخار والإقراض

- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر - اعلان العمل على خطة المرأة والسلم والامن - موازنات المستجيبه لاحتياجات المرأة - اللجنة الوطنيه للقضاء على الختان - نشر ثقافة الوعي بقضايا المرأة - سياسات وبرامج المرأة خلال فيروس الكورونا -21 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات

-مشروعات السكن اللائق وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي

-برامج التأهيل والقيادة للمرأة

-برامج لدعم المرأة ذات الاعاقة

في المجال التشريعي - التعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان - قانون تغليظ عقوبة الختان - قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة - قانون تجريم الحرمان من الميراث - قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة - قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص - قانون حقوق ذوي الاعاقة - قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة المتعنتين عن سداد ديون النفقات - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية) -قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة غير المنتظمة -قرارات بشأن تمثيل المرأة في مجالس ادارات الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية

وأصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، ملف يتضمن جهود تمكين المرأة المصرية خلال ست سنوات (2014 حتى مايو 2020 ) منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه خلال هذه السنوات الست الماضية فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن العنوان الرئيسى للسنوات الست الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة.

وأوضحت مرسى أن ذلك يرجع لإيمان الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها حرصاً منه على اعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى، وأنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن ملف جهود تمكين المرأة المصرية يتضمن أهم الإنجازات التى حصلت عليها المرأة خلال الست سنوات الماضية والتى تم تقسيمها ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 (التمكين الاقتصادى- التمكين السياسى- التمكين الاجتماعى- محور الحماية -) متقاطعة مع محورى الثقافة والتشريعات، كما يتضمن معلومات عامة عن وضع المرأة فى مصر.