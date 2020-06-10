اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يصدر تقريرا حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال 6 سنوات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:21 م
القومى للمرأة يصدر تقريرا حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال 6 سنوات مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، ملف يتضمن جهود تمكين المرأة المصرية خلال ست سنوات (2014 حتى  مايو 2020 ) منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية.
   
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه خلال هذه السنوات الست الماضية فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن العنوان الرئيسى للسنوات الست الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة.
 
وأوضحت مرسى أن ذلك يرجع لإيمان الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها  حرصاً منه على اعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها.
     
وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية  تعيش عصرها الذهبى، وأنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
 
وذكرت  الدكتورة مايا مرسي أن ملف جهود تمكين المرأة المصرية يتضمن أهم الإنجازات  التى حصلت عليها المرأة خلال الست سنوات الماضية والتى تم تقسيمها ضمن المحاور الأربعة  للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  2030 (التمكين الاقتصادى- التمكين السياسى- التمكين الاجتماعى- محور الحماية -) متقاطعة مع محورى الثقافة والتشريعات، كما يتضمن معلومات عامة عن وضع المرأة فى مصر.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن المرأة المصرية تولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، ومنصب محافظ، بخلاف 25% من مقاعد البرلمان، و 31 % من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة، لكن الأمر لم يقتصر على عام واحد بل كانت أعواماً متتالية للمرأة، فعملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.

القومى للمراه

مايا مرسى

السيسى

الرئيس السيسى

المراه المصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة يشيد بموقف النيابة فى قضية منة عبدالعزيز.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:42 ص

وزيرة الهجرة والقومى للمرأة ينعيان نرمين عفيفى قنصل مصر بأسطنبول

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:03 ص

القومى للمرأة: حزمة إجراءات وقائية حفاظاً على سلامة الموظفين من كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:09 م

رئيس المجلس القومى للمرأة تكشف تفاصيل ختان 3 إناث والقبض على والدهن

الأحد، 07 يونيو 2020 05:23 م

القومى للمرأة: النساء يشكلن 42.4٪ من الأطباء البشريين و91.1٪ من طاقم التمريض

الأحد، 07 يونيو 2020 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة