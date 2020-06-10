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القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:55 م
القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الأركان فى رسالة حاسمة من المنطقة الغربية: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.. الفريق محمد فريد ينقل تحيات الرئيس السيسى ووزير الدفاع للقادة والضباط والجنود.. ويؤكد: نزداد قوة كل يوم بفضل التسليح والقدرات القتالية للقوات.

 

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القوات المسلحة

امتحانات الثانوية

كلوروكين

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