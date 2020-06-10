اليوم السابع
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القليوبية تضع اللمسات النهائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:51 م
القليوبية تضع اللمسات النهائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها اجتماع المحافظ لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتى تبدأ يوم 21 يونيو الجاري، للوقوف على استعدادات المحافظة للامتحانات، وذلك في حضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد وائل فرج المستشار العسكري، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم،  والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزاره الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي، وعربي أحمد وكيل وزارة التموين، والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف ومسئولي الكهرباء.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ تجهيزات مقار لجان الامتحانات، إذ يبلغ عدد الطلبة والطالبات  42343 ويبلغ عدد اللجان الأساسية  112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة، فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة، وعدد اللجان 172 لجنة، وتبدأ الإمتحانات العملية يوم 27/6/2020 وتنتهي 20/7/2020 وتبدأ الامتحانات النظرية يوم 25/7/2020وتنتهي 13/8/2020.

كما وجه الهجان، بتطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية، مضيفا على ذلك الاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

كما شدد الهجان، علي إزالة القمامة والإشغالات والباعة الجائلين الملاصقين للمدارس والإدارات التعليمية،  كما وجه بتزويد قطاع التصحيح ومراكز الأسئلة بمولد كهرباء بصفة احتياطية.

 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن خطة الاستعدادات تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

 

اجتماع المحافظ لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة
اجتماع المحافظ لبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

 

محافظ القليوبية خلال الاجتما
محافظ القليوبية خلال الاجتما

 


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