الفلبين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا و740 إصابة

رويترز

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، عشر حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و740 إصابة أخرى وهو أكبر عدد للإصابات اليومية خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1027 حالة وبلغت الإصابات 23732 حالة. وسيجتمع الفريق المعني بمكافحة كورونا في البلاد غدا الخميس لتقرير ما إذا كان سيخفف إجراءات العزل العام في العاصمة.

وكان قد أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا ويتوقون للعودة إلى منازلهم.