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الطبيب البطل: فضلت استكمال العلاج بين أسرتى وأتابع مع المركز الطبى كل 15 يوما

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:30 م
الطبيب البطل: فضلت استكمال العلاج بين أسرتى وأتابع مع المركز الطبى كل 15 يوما الدكتور محمود سامي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور محمود سامى، أنه وصل لمنزله بقرية بقلولة التابعة لمركز كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة علاجه، بالمركز الطبى العالمى، وأنه تلقى 6 جلسات أكسجين، و6 جلسات بلازما، وسيكمل علاجه بمنزله بقرية، وسيتابع علاجه بالمركز الطبى العالمى كل 15 يوماً.

وأضاف البطل لـ"اليوم السابع" أنه يفضل استكمال علاجه بمنزله بين أسرته وشقيقته ووالده وزوجة والده لأنهم سيعطونه دفعة معنوية كبرى، وأن علاجه اليومى مكون من 40 قرصاً يوميا، وأنه يشكر كل أسرته ومتابعيه على دعمهم له.

 يذكر أن الطبيب محمود سامي، أخصائى أمراض الباطنة والحميات، انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابى كورونا فى بلطيم، وكان من المفترض أن يقضى 14 يوماً مثل بقية الأطقم الطبية ولكن فى منتصف الأسبوع الأول ونظراً للإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله رفع ضغطه، وحاول الأطباء إسعافه، ولكنه فقد وعيه وعندما أفاق وجد نفسه ضريرا.

 


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