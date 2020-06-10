اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين: عبرنا لليابان عن قلق بالغ بسبب تصريحات لشينزو آبى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:03 ص
الصين: عبرنا لليابان عن قلق بالغ بسبب تصريحات لشينزو آبى شينزو آبي رئيس وزراء اليابان
رويترز

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قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها عبرت لليابان عن قلقها البالغ بعدما قال رئيس وزرائها شينزو آبي إن طوكيو ترغب في أخذ زمام المبادرة بين دول مجموعة السبع لإصدار بيان بشأن الوضع في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج للصحفيين خلال إفادة يومية إن هونج كونج تمثل شأنا داخليا للصين ولا يحق للدول الأجنبية التدخل.

وكان قد قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده تتابع الوضع في هونج كونج "بقلق بالغ" بعد أن سنت الصين قانونا أمنيا جديدا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

جاءت تصريحاته بعد تقرير لوكالة كيودو للأنباء نقل عن مسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى قولهم إن اليابان قررت عدم الانضمام إليهم في إصدار بيان يوبخ الصين على القانون الجديد الذي قد يهدد الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها هونج كونج.

 

 


اليابان

الصين

شينزو آبي

هونج كونج

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