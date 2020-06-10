الصين: عبرنا لليابان عن قلق بالغ بسبب تصريحات لشينزو آبى

قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها عبرت لليابان عن قلقها البالغ بعدما قال رئيس وزرائها شينزو آبي إن طوكيو ترغب في أخذ زمام المبادرة بين دول مجموعة السبع لإصدار بيان بشأن الوضع في هونج كونج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج للصحفيين خلال إفادة يومية إن هونج كونج تمثل شأنا داخليا للصين ولا يحق للدول الأجنبية التدخل.

وكان قد قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده تتابع الوضع في هونج كونج "بقلق بالغ" بعد أن سنت الصين قانونا أمنيا جديدا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".