اليوم السابع
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الصحة للمواطنين: احرصوا على استخدام الكمامة مرة واحدة ولا تشاركوها مع أخرين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:12 ص
الصحة للمواطنين: احرصوا على استخدام الكمامة مرة واحدة ولا تشاركوها مع أخرين استخدام الكمامة مرة واحدة فقط
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على استخدام الكمامة مرة واحدة فقط، وقالت: لا تشاركوها مع الآخرين حرصا على عدم انتقال عدوى كورونا .

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح البيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 


الصحة

الكمامة

فيروس كورونا

نصائح الصحة

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