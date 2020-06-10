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الصحة توجه تعليمات للأشخاص المخالطين للمصابين بكورونا فى المنازل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:16 ص
الصحة توجه تعليمات للأشخاص المخالطين للمصابين بكورونا فى المنازل تعليمات للأشخاص المخالطين للمصابين بكرونا في المنازل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلى، ونصحت بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل المنزلى، وذلك على النحو التالى:

- عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة.

- خصص مكان منعزل بالمنزل، كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية، وتجنب جميع الزيارات.

- تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل الى مكان آخر والتأكد من أن المساحة المشتركة" مثل المطابخ والحمامات" جيدة التهوية" مع إبقاء النوافذ مفتوحة".

- من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة لرعايتك.

- يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

- أثناء العطس أو الكحة، غط الأنف والفم بمنديل ورقى، ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فوراً بالماء والصابون.

 

 

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الصحة

كورونا

العزل المنزلي

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