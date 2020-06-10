اليوم السابع
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الصحة العالمية: لا نمتلك أى بيانات عن ضعف فيروس كورونا من عدمه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:47 م
الصحة العالمية: لا نمتلك أى بيانات عن ضعف فيروس كورونا من عدمه كورونا
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن مسألة ضعف الفيروس من عدمه لا نملك أى بيانات أو معلومات عنها مطلقا لكن نطالب الجميع بالتحلى بالحذر والتباعد الاجتماعى، وقال خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن: هناك بروتوكول علاج موحد اتفق علية العالم لعلاج كوفيد 19 ولا تزال التجارب السريرية تعمل فى جميع دول العالم للتأكد من فاعليته.

وأضاف، أنه تم وضع اشتراطات محددة لكمامات القماش علينا العمل بها والالتزام بارتدائها وكشف عن امكانية ظهور  اصابات جديدة بكورونا فى الصين في الفترة من نوفمبر الي ديسمبر المقبل وفق الدراسات التي تجريها الصين وتابع هناك متابعة دقيقة لذلك.

وحول الوضع في اليمن قال: الوضع صعب وهناك عدم استقرار وضعف في القطاعات الإمدادية والتمونية ما أحدث انخفاض للمناعة بسبب عدم الغذاء الجيد وتابع : يوجد 33 فريق يضم 1700 شخص يتعامل هناك لمساعدة المواطنين في هذة الجائحة.


الصحة العالمية

فيروس كورونا

اليمن

ضعف الفيروس

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