الصحة العالمية: توفير آليات الحماية من كورونا للأطقم الطبية بـ133 دولة

كتب ــ وليد عبد السلام

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم توفير آليات الحماية للفرق الطبية من فيروس كورونا في 133 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه تم إعادة إدخال الهيدروكسى كلوروكين للتجارب السريرية، وأضاف أنه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض كوفيد 19، لافتا إلى وجود 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاجات كورونا، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمكتب المنظمة في القاهرة: دخلت 40 مستشفي بالعالم في التجارب السريرية للعلاجات حاليا، وأنه تم توفير 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال المنظمة.



ويناقش المؤتمر الصحفى أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .



ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.







