اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة العالمية: توفير آليات الحماية من كورونا للأطقم الطبية بـ133 دولة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:05 ص
الصحة العالمية: توفير آليات الحماية من كورونا للأطقم الطبية بـ133 دولة كورونا
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم توفير آليات الحماية للفرق الطبية من فيروس كورونا  في 133 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه تم إعادة إدخال الهيدروكسى كلوروكين للتجارب السريرية، وأضاف أنه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض كوفيد 19، لافتا إلى وجود 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاجات كورونا، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمكتب المنظمة في القاهرة: دخلت 40 مستشفي بالعالم  في التجارب السريرية للعلاجات حاليا، وأنه تم توفير 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال المنظمة.

ويناقش  المؤتمر الصحفى أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .
 
ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.



 


الصحة العالمية

الكمامات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة