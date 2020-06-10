اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 ص
خالد صلاح
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الصحة العالمية توصى باكستان بإعادة القيود المتقطعة بعد تزايد إصابات كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:18 ص
الصحة العالمية توصى باكستان بإعادة القيود المتقطعة بعد تزايد إصابات كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أوصت منظمة الصحة العالمية، السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو ، بسبب الضغوط الاقتصادية وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة وشهد يوم الاثنين، رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

وفي رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".


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