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الصحة العالمية تعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا حول أخر تطورات مواجهة كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:44 ص
الصحة العالمية تعقد بعد قليل مؤتمرا صحفيا حول أخر تطورات مواجهة كورونا كورونا
كتب وليد عبد السلام

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يعقد بعد قليل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
 
 
ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .
 
ويتحدث بالمؤتمر د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.
 
 


 

الصحة العالمية

فيروس كورونا

الكمامات القماش

كورونا

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