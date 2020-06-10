اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: ارتداء الكمامات لفترات طويلة لا يسبب التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:09 م
الصحة العالمية: ارتداء الكمامات لفترات طويلة لا يسبب التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون كمامة طبية - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامات الطبية لفترات طويلة لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أُكسيد الكربون أو نقص الأكسجين، قائلة: "ارتداء الكمامات الطبية لفترات طويلة قد يؤدى إلى الشعور بالضيق، لكنه لا يتسبب في التسمم بغاز ثاني أُكسيد الكربون أو نقص الأكسجين".

الصحة العالمية فى الشرق المتوسط
مكتب منظمة الصحة العالمية فى الشرق المتوسط عبر تويتر

ونشر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمى فى الشرق المتوسط، من خلال إنفوجراف عبر حسابه بموقع تويتر: "لا يتسبب الاستخدام المطول للكمامات الطبية لفترات، عند ارتدائها كما ينبغى، في التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون ولا يؤدى إلى نقص الأكسجين".

وأوضح أنه ارتداء الكمامات لفترات طويلة قد يؤدى إلى الشعور بالضيق، لكنه لا يتسبب فى التسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.  

إنفوجراف
إنفوجراف

وأضاف: "احرص أثناء ارتدائك للكمامة الطبية أن تكون مثبتة بشكل سليم، وأن تكون محكمة بما يكفى للسماح بالتنفس بشكل طبيعى، ولا تُعد استخدام كمامة مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وعليك استبدالها فور تبللها.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أعلنت عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة، لافتة إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

الكمامات الطبية

الكمامة

كمامة

كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة